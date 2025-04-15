9 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى المحور.

انتقلت الخمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو القادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان أمام منشأة أمنية.

وأسفر عن الحادث سقوط 9 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وجنبت الإدارة آثار الحادث.