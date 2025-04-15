"أخد 350 ألف ومجوزنيش بنته".. خليجي يشكو شخصًا بقسم الحوامدية

كتب - محمد شعبان:

اتهم خليجي شخصًا يقيم بمركز الحوامدية بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي مقابل الزواج من ابنته.

مقدم البلاغ حضر إلى القسم وتقابل مع رئيس المباحث واتهم شخصًا بالحصول منه على مبلغ 350 ألف جنيه "مهر" للزواج من ابنته.

بتوجيهات من العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب ألقت قوات الشرطة القبض على المشكو في حقه لكنه نفى صحة الاتهام المسند إليه "محصلش يا باشا.. مخدتش منه ولا مليم".

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.