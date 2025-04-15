ركّب بدلة محمد رمضان عليه.. أسرة عبد الحليم حافظ تتقدم ببلاغ ضد شخص أهان العندليب

كتب - صابر المحلاوي:

تقدمت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحب أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتهمه فيه بإهانة الفنان الراحل، بعد أن نشر صورة معدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي تظهر العندليب مرتديًا بدلة الفنان محمد رمضان المثيرة للجدل، والتي ظهر بها مؤخرًا في حفله بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعد المستشار ياسر قنطوش، المحامي وكيلاً عن ورثة المطرب الراحل، بلاغًا إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، اتهم فيه صاحب الحساب المشار إليه بالتلاعب في صورة عبد الحليم حافظ وإدخال تعديلات عليها، ليبدو وكأنه يرتدي الزي الذي ظهر به محمد رمضان مؤخرًا في حفل "كوتشيلا"، والذي أثار جدلاً واسعًا وتسبب في تقديم عدة بلاغات ضده.

وتضمن البلاغ اتهامًا بالإساءة إلى رمز فني وقيمة وطنية كبيرة، فضلًا عن التعدي على حرمة الموتى، بحسب نص الشكوى المقدمة.