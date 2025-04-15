فيديو ذبح "حمير" يثير الجدل بالمنوفية.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام أحد الأشخاص بذبح عدد من الدواب "الحمير" داخل قطعة أرض خالية بمحافظة المنوفية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنه بالفحص تبيّن أن الفيديو تم تصويره داخل قطعة أرض خالية ملحقة بسيرك متنقل يقع بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتُستخدم هذه الأرض كموقع لذبح الدواب.

وأضاف البيان أنه تم تحديد هوية المسؤول عن السيرك، وبسؤاله أقر بما ورد في الفيديو، وقدم تصريحًا رسميًا يوضح أنواع الحيوانات الموجودة بالسيرك، والتي تشمل حيوانات مفترسة يُصرح بتغذيتها على لحوم الدواب.

وأشار البيان إلى أن عملية الذبح تمت في مكان غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، وبدون إشراف من الجهات المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.