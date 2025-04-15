حكم قضائي بإلزام حسن شاكوش بدفع 950 جنيه نفقة لطليقته

كتب- صابر المحلاوي:

أيدت محكمة الأسرة بأكتوبر للأحوال الشخصية الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بإلزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بدفع مبلغ قدره 950 ألف جنيه كمستحقات نفقة متعة وعدة لطليقته ريم طارق، وذلك عقب طلاقهما بعد زواج لم يستمر أكثر من أربعة أشهر.

وأكد المستشار ياسر قنطوش، محامي ريم طارق، أن الحكم أصبح نهائيًا واجب النفاذ، ويُلزم شاكوش بسداد المبلغ المقرر، موضحًا أن الامتناع عن الدفع قد يؤدي إلى حبسه طبقًا لنظام "الدفع أو الحبس" المعمول به في القانون المصري.

وكانت ريم طارق قد تقدمت بدعوى أمام المحكمة تطالب فيها بزيادة قيمة النفقة، مؤكدة أن المبالغ السابقة لا تغطي احتياجاتها الأساسية، خاصة مع الأرباح الكبيرة التي يحققها طليقها من الحفلات داخل وخارج مصر، إلى جانب العائدات التي يحصل عليها من منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتيك توك.

وقد استندت المحكمة في حكمها إلى المستندات التي قدمتها المدعية، والتي تضمنت عقد الزواج، وشهادة الطلاق التي وقعت بعد 4 أشهر فقط من الزواج، وخلصت المحكمة إلى أن الطلاق تم غيابيًا ومن جانب الزوج، مما يجعل من حق المدعية المطالبة بنفقة المتعة والعدة.

وجاء في حيثيات الحكم، التي أودعتها المحكمة في ثلاث صفحات، أن "المدعية كانت زوجة للمدعى عليه، وقد طلّقها الأخير غيابيًا، مما يدل على مسؤوليته عن إنهاء العلاقة الزوجية، وبالتالي تستحق نفقة المتعة"، وألزمت المحكمة شاكوش أيضًا بمصاريف القضية وأتعاب المحاماة.

يُذكر أن محكمة الأسرة كانت قد أصدرت سابقًا حكمًا بإلزام حسن شاكوش بدفع 20 ألف جنيه شهريًا كنفقة شهرية لطليقته ريم طارق.

كما أشارت أوراق القضية إلى أن العلاقة الزوجية بين الطرفين لم تدم طويلاً بسبب سوء المعاملة، الإهانة المتكررة، وعدم الإنفاق، والطرد من منزل الزوجية، فضلًا عن امتناعه عن توفير أي نفقات عقب الانفصال.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، فإن شاكوش يحقق أرباحًا ضخمة، حيث يتقاضى ما يصل إلى 70 ألف دولار عن الحفلة الواحدة خارج مصر، أي ما يعادل نحو 2 مليون و156 ألف جنيه مصري، إضافة إلى مبالغ أخرى تتراوح بين 15 و40 ألف جنيه عن حفلاته داخل البلاد.