"مريضة نفسيا".. تطورات جديدة في واقعة سيدة أكتوبر "بنت المستشار"

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة السيدة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقاطع فيديو تتعدى فيها بالضرب على عدد من المواطنين بمدينة السادس من أكتوبر، مدعية انتماءها لجهة سيادية، وتوصف إعلاميًا بـ "بنت المستشار".

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة بدقة، والاستماع إلى أقوال الشهود والمتضررين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة قامت بنشر عدة فيديوهات عبر حسابها على "إنستجرام"، زعمت خلالها تعرضها للتحرش من قِبل بعض المواطنين، بينما كانت تتعدى عليهم لفظيًا وجسديًا، في مشاهد أثارت استياءً واسعًا عبر مواقع التواصل.

وأكدت التحقيقات أن السيدة تعاني من اضطرابات نفسية، وسبق أن تم إيداعها في عدد من المصحات النفسية خلال السنوات الماضية. وأوضح أحد أقاربها أن حالتها الصحية تدهورت مؤخرًا، وعقب مشاهدة الفيديوهات، قام أحد أفراد أسرتها باصطحابها طوعًا إلى مصحة نفسية بتاريخ 12 من الشهر الجاري لتلقي العلاج اللازم.

وفي ضوء انتشار الفيديوهات على نطاق واسع، ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على السيدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وتواصل النيابة العامة متابعة سير التحقيقات للوقوف على مدى مسؤوليتها الجنائية في ضوء حالتها النفسية.