ضبط شخصين تعديا على سائق واستوليا على سيارته بسبب تأخره في سداد الأقساط

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة تعدٍّ وسرقة، راح ضحيتها سائق ميكروباص، وذلك إثر بلاغ تقدم به لقسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد بتعرضه للضرب والاستيلاء على سيارته.

وقال المُبلِّغ، وهو مقيم بدائرة القسم، إنه أثناء قيادته سيارته "ميكروباص"، فوجئ بتاجر سيارات – يقيم بمحافظة القليوبية – وبرفقته آخر، يستقلان سيارة ميكروباص، حيث استوقفاه واعتديا عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك بدعوى تأخره عن سداد الأقساط المستحقة عليه مقابل شراء السيارة.

وأضاف السائق أن المتهمين استوليا على السيارة تحت تهديد القوة، ولاذا بالفرار.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، كما تم ضبط السيارة المستولى عليها بإرشادهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.