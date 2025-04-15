قدرت بـ 4 ملايين جنيه.. سقوط مروجي المخدرات في البحيرة والإسكندرية

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها الحثيثة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلب وترويج المواد المخدرة، حيث تمكنت بالتنسيق مع مديريات أمن البحيرة والإسكندرية والمنوفية من ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة تُقدَّر قيمتها بأكثر من 4 ملايين جنيه.

ففي محافظة البحيرة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وعُثر بحوزته على 15 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وكيلوجرام من مخدر الهيروين.

وفي الإسكندرية، تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة اللبان، بحوزته 13 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش.

كما تم ضبط عنصرين إجراميين بمحافظة المنوفية بدائرتي مركزي شرطة "قويسنا" و"بركة السبع"، وبحوزتهما 24 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش.

وبحسب التقديرات، بلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من أربعة ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.