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إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى

11:00 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

إسعاف أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

أُصيب 7 أشخاص صباح اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.


كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقل رجال المرور وقوات الإسعاف إلى مكان البلاغ، بصحبتهم ونش مروري لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.


وتبين من الفحص الأولي أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابة 7 أشخاص.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ متابعة حالة المصابين.

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انقلاب ميكروباص الطريق الأوسطى الحركة المرورية
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