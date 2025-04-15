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"الخشب بقى فحم".. 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق الشرابية- صور

05:08 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    ac191816-467e-4297-bbd9-356bb33181c2
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
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كتب- أحمد عادل:

دفعت الحماية المدنية بـ15 سيارات الإطفاء وخزانات مياه استراتيجية للسيطرة على حريق هائل اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل عدد من مخازن الأخشاب في منطقة عزبة الورد بالشرابية.

وتحاول الحماية المدنية محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، فيما تم فرض كردون أمني حول موقع الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع النيران في مخازن للخشب، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وسحب دخان كثيفة غطت سماء المنطقة، الأمر الذي أثار الذعر بين السكان.

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