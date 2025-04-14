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انهيار جزئي لعقار في الدقي

10:03 م الإثنين 14 أبريل 2025

سقوط جزء من عقار بالدقي

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كتب - محمد شعبان:

شهد حي الدقي انهيارا جزئيًا لعقار آيل للسقوط دون خسائر في الأرواح مساء الاثنين.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من عقار بمنطقة بين السرايات.

انتقل رجال الشرطة مدعومين بفريق إنقاذ بري تابع للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتبين بالفحص سقوط جزء من سلم العقار ٣٣ شارع السكري والمكون من أرضي وطابق أول.

وأبلغت الشرطة غرفة عمليات المحافظة لإبلاغ الإدارات المختصة تمهيدًا لإجراء المعاينة اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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انهيار عقار سقوط عقار الدقي بين السرايات الجيزة النجدة
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