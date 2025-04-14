"تهديد بالحبس واعتداء لفظي وجسدي".. اعتداءات أثارت الجدل من السيدة صاحبة شعار "أنا بنت مستشار"

كتب- أحمد عادل:

أثارت سيدة جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تفتعل مشكلات مع عدد من الأشخاص، وصلت إلى حد صفع عامل في مخبز اتهمته بالتحرش بمنطقة أكتوبر، مدعية أنها ابنة مستشار في جهة أمنية، وقد تحفظت الأجهزة الأمنية عليها.

البداية عندما تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عُرف بـ"خناقة بنت المستشار"، تظهر فيه سيدة تعتدي على عامل في مخبز بمنطقة أكتوبر، ادعت أنه قام بالتحرش بها وملامسة يدها وهددته بأنها ابنة مستشار في جهة أمنية.

وتواصل "مصراوي" مع الشاب المعتدى عليه، وأكد أنه أثناء عمله بأحد أفران المخبوزات في منطقة أكتوبر، دخلت سيدة لشراء مخبوزات، وعند دفعها لقيمة المشتريات، فوجئ بأنها تقوم بتصويره، وادعت أنه قام بملامسة يدها، ثم أقدمت على صفعه على وجهه.

وأضاف: "محدش جه جنبها، كنت في شغلي، وفجأة لقيتها بتصور وبتقول إني لمستها، وهي أصلًا كانت بتصور فيديو تيك توك على حسابنا علشان التريند".

واقعة المخبز ليست الأولى، فقد نشرت السيدة المعروفة بـ"ابنة المستشار"، فيديو أثناء تصويرها لعمال مطعم شهير والاعتداء عليهم لفظيًا، مدعية أنهم قاموا بفتح الستار في المكان المخصص لها بالمطعم والتحرش بها، قائلة: "أنتم مش عارفين أنا مين؟.. إزاي تدخلوا عليا الخيمة؟".

وحرر مدير المطعم محضرًا رسميًا ضد السيدة، وقدم العاملون في المطعم للأجهزة الأمنية والنيابة العامة مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تثبت عدم ارتكابهم أخطاء تستدعي تصرف السيدة معهم.

وفي واقعة أخرى في فيديو قامت بنشره المعروفة بـ"بنت المستشار"، افتعلت مشكلة مع فرد أمن كمبوند شهير في منطقة الشيخ زايد محل سكنها، قائلة: "أنا كل مرة باجي أخش الكمبوند بتنحلي ليه؟ أنت راجل كبير".

وحاول فرد الأمن الدفاع عن نفسه وأنكر أنه قام بالنظر إليها وإنما يقوم بعمله، لكنها قامت بتهديده بالحبس في حال إيقاف سيارتها: "لو جيت داخل الكمبوند تاني ووقفتني أنا هحبسك".

وفي فيديو آخر لنفس السيدة قامت بنشره، تعدت على عامل بـ"كشك بقالة" لفظيًا وتنمرت عليه، وقامت بتصويره رغمًا عنه: "أنت مش عايز يبقى بتبجح ليه؟.. وأنت شبه السيد قشطة".

ومن جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة صفعت شابًا يعمل في مخبز بمنطقة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.