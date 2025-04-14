اندلاع حريق داخل ورشة ملابس بالسلام

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل ورشة ملابس بمدينة السلام في محافظة القاهرة، اليوم الاثنين.

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع الإمام البخاري.

مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص اشتعال النيران بورشة ملابس بالطابق الثاني بالعقار رقم 3 والمكون من 9 أدوار وتمام الإخماد دون إصابات.