إعلان

رفض فتح الحاجز.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على عامل مزلقان بالشرقية

04:29 م الإثنين 14 أبريل 2025

قضبان السكة الحديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سائق مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه أثناء توقف السيارات لعبور قطار بمزلقان سكة حديد بمحافظة الشرقية، وقيامه بالتعدي بالسب على عامل المزلقان.

وبعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بالتعدي اللفظي على عامل المزلقان بسبب رفضه فتح الحاجز الحديدي نظراً لوقوف السيارات انتظارًا لعبور القطار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المركبة وقائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية مزلقان مزلقان سكة حديد محافظة الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد وصوله لمستويات قياسية.. هل يتوقف التجار عن شراء الذهب من المواطنين؟
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع ارتفاع الدولار إلى 52 و54 جنيها خلال 2025 و2026 على التوالي
هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار 3 آلاف صنف "الأكثر مبيعا": لا نية لموجة جديدة