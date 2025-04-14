رفض فتح الحاجز.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على عامل مزلقان بالشرقية

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سائق مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه أثناء توقف السيارات لعبور قطار بمزلقان سكة حديد بمحافظة الشرقية، وقيامه بالتعدي بالسب على عامل المزلقان.

وبعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بالتعدي اللفظي على عامل المزلقان بسبب رفضه فتح الحاجز الحديدي نظراً لوقوف السيارات انتظارًا لعبور القطار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المركبة وقائدها.