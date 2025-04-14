حجز استئناف متهم في "أحداث مسجد الفتح" للنطق بالحكم 11 مايو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية مستأنف، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز الاستئناف المقدم من المتهم مصطفى محمد محمود مرسي، المتهم رقم 441 بأمر الإحالة في القضية رقم 8615 لسنة 2013 (قسم الأزبكية)، والمقيدة برقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح"، وذلك لجلسة 11 مايو المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، رأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تهمًا عدة، من بينها: تدنيس وتخريب مسجد الفتح، وتعطيل إقامة الصلاة، والقتل العمد والشروع فيه لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة، وتخريب منشآت عامة وخاصة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات بدون ترخيص، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات.