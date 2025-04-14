تأجيل استئناف 6 متهمين في "خلية تفجير كنيسة النعمة الأولى بالمرج" لـ11 مايو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 6 متهمين في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية تفجير كنيسة النعمة الأولى بالمرج"، إلى جلسة 11 مايو المقبل، وذلك لحضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، رأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

أسماء المتهمين المستأنفين وأحكامهم: محمد خالد إبراهيم عامر (المتهم الأول) – حكم بالإعدام شنقًا (غيابيًا)، وأحمد كريم كاظم صادق (المتهم الثاني) – حكم بالإعدام شنقًا، ومحمد أبو ضيف كرام محمد (المتهم الثالث) – حكم بالسجن المؤبد، وعبد الناصر جمال الحرزاوي (المتهم الرابع) – حكم بالسجن المشدد 10 سنوات، وأحمد سمير مأمون أحمد (المتهم السادس) – حكم بالسجن المشدد 10 سنوات، ونصيبة سيد أحمد جنيدي (المتهمة الحادية عشرة) – حكم بالسجن المشدد 5 سنوات.

كانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قد أصدرت أحكامًا على 14 متهمًا في ذات القضية، وقضت بإعدام اثنين منهم، والسجن المؤبد لآخرين، وأحكام متفاوتة بين 5 و10 سنوات بحق باقي المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست بالمخالفة للقانون والدستور، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل عمل مؤسسات الدولة والاعتداء على الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.