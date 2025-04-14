قرار عاجل من القضاء ضد المتهم بقتل اللواء نبيل فراج

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، إحالة أوراق الاستئناف المقدم من المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد، المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتل اللواء نبيل فراج بكرداسة"، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت المحكمة جلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، رأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات (أول درجة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد قضت في وقت سابق بإعادة محاكمة المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد، وقضت بمعاقبته بالإعدام شنقًا.

أسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 23 متهمًا، تهمًا بإنشاء وإدارة وتولي زعامة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف: تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والدعوة لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات النظامية، واستهداف المنشآت العامة لإحداث الفوضى والإخلال بالنظام العام، باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ مخططاتهم.

كما نسبت النيابة العامة لعدد من المتهمين قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، عن عمد مع سبق الإصرار والترصد، إذ تربصوا له أثناء مشاركته في مأمورية أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة كرداسة، ثم أطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية أدت إلى وفاته.

كما شرع المتهمون في قتل عدد من ضباط وأفراد الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار، بإطلاق النار عليهم وإلقاء عبوات متفجرة محلية الصنع، بقصد إزهاق أرواحهم.