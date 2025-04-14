اللعبة انتهت.. صاحبة فيديوهات "بنت المستشار" في قبضة الشرطة

كتب - محمد شعبان:

تحفظت الأجهزة الأمنية على سيدة عُرفت إعلاميًا بـ "بنت المستشار"، بعد اتهامها بالاعتداء على مديرة مطعم شهير وعدد من العمال، بالإضافة إلى صفعها عاملاً في مخبز وتهديد فرد أمن إداري بمدينة السادس من أكتوبر.

خلال الساعات الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو للمشكو في حقها تُظهر تجاوزاتها في أكثر من مكان - مستشفى، مطعم، مخبز، وكمبوند محل سكنها - قبل أن يُحرر العاملون في المطعم محضرًا ضدها بتهمة الاعتداء عليهم بالسب وصفعها عاملًا في المخبز.

فيديو متداول، عُرف بـ "خناقة بنت المستشار"، أظهر المشكو في حقها تحتد على العمال وتهددهم قائلة: "أنتم مش عارفين أنا بنت مين وشغالة فين؟" وبررت تصرفها بقولها: "إزاي تدخلوا عليا الخيمة؟"

قدم العاملون في المطعم للأجهزة الأمنية والنيابة العامة مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تثبت عدم ارتكابهم أخطاء تستدعي تصرف السيدة معهم، وتمسكوا بموقفهم "مش هنسيب حقنا".

بدوره، وجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بفحص الواقعة والفيديوهات المرفقة بالمحضر، مع استدعاء الطرف الأول لسماع أقوالهم، وتحديد وضبط المشكو في حقها، خاصة أن هذه ليست الواقعة الأولى.

تمكن رجال المباحث من تحديد محل سكنها وضبطها بالتنسيق مع قطاع أكتوبر، واصطحابها إلى ديوان القسم للتحقيق، تمهيدًا لعرضها على مستشفى للأمراض العقلية والنفسية لتحديد مدى سلامة قواها العقلية.