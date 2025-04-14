متلاعبًا بأحلام الشباب.. ضبط مدير كيان تعليمي وهمي ينصب على المواطنين في القاهرة

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط المدير المسؤول عن كيان تعليمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، يستهدف النصب على المواطنين من خلال منحهم شهادات دراسية وهمية في مجالات متنوعة، زاعمًا أنها تؤهلهم للعمل في شركات ومؤسسات كبرى، وهو ما يخالف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

بعد تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية مقر الكيان، حيث تم ضبط المدير المسؤول. وعُثر بحوزته على: عدد من الاستمارات والشهادات الوهمية المنسوبة للكيان. أكلاشيه. دفتر إيصالات تحصيل نقدية.

وبمواجهته، اعترف بإدارته الكيان وارتكاب المخالفات بالاشتراك مع مالكه بهدف تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.