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بعد عقر طفل.. ضبط صاحبة مقهى ضربت كلبًا حتى الموت في القاهرة

11:58 ص الإثنين 14 أبريل 2025

عقر كلب ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعديًا على كلب ضال باستخدام عصا خشبية، مما أدى إلى نفوقه، بدائرة قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة.

بعد الفحص والتحري، تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي سيدة تمتلك مقهى وتقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب. وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، موضحة أنها ضربت الكلب ردًا على عقره طفلًا في المنطقة ذاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السيدة، وأحيلت إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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عقر طفل ضبط صاحبة مقهى ضرب كلب
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