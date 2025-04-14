بحوزته 3 بنادق آلية.. سقوط تاجر سلاح في القليوبية

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد تجار الأسلحة غير المرخصة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عنصر إجرامي خطير بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، تخصص في جلب وترويج الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

جاءت العملية عقب ورود معلومات وتحريات مؤكدة أكدت اتخاذ المتهم من محل إقامته وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي. وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، حيث عُثر بحوزته على ترسانة أسلحة تضم: 3 بنادق خرطوش، وطبنجة، 8 أفراد محلية الصنع، و4 خزائن، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.