إعلان

بحوزته 3 بنادق آلية.. سقوط تاجر سلاح في القليوبية

11:49 ص الإثنين 14 أبريل 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد تجار الأسلحة غير المرخصة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عنصر إجرامي خطير بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، تخصص في جلب وترويج الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

جاءت العملية عقب ورود معلومات وتحريات مؤكدة أكدت اتخاذ المتهم من محل إقامته وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي. وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، حيث عُثر بحوزته على ترسانة أسلحة تضم: 3 بنادق خرطوش، وطبنجة، 8 أفراد محلية الصنع، و4 خزائن، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية وزارة الداخلية مكافحة الأسلحة والذخائر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد عقر طفل.. ضبط صاحبة مقهى ضربت كلبًا حتى الموت في القاهرة

إعلان

إعلان

هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار 3 آلاف صنف "الأكثر مبيعا": لا نية لموجة جديدة
الدولار ينزل من مستواه التاريخي في منتصف التعاملات بالبنوك اليوم
عضو بـ"الأطباء" يرد على عمرو أديب: هل دفعت تكلفة تعليمك قبل عملك في أوربت؟