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جثة و7 مصابين في انقلاب ميكروباص بوصلة حازم حسن بأكتوبر

11:20 ص الإثنين 14 أبريل 2025

حادث انقلاب ميكروباص - ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي نطاق مدينة 6 أكتوبر اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بمطلع وصلة حازم حسن.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر عن الحادث حالة وفاة و7 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.

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انقلاب ميكروباص حازم حسن مدينة 6 أكتوبر
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