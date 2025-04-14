مذيع يروي لحظات الرعب.. لص تسلل لص إلى منزله وسرقها فجرًا بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

لحظات صعبة عاشها المذيع محمد حسان لدى اكتشافه سرقة الفيلا سكنه بحي الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر فجرًا لاسيما أنه كان قاب قوسين أو أدنى لضبط الجاني.

المذيع بقطاع الأخبار روى تفاصيل الحادثة بحزن وأسى، وأكد أنه بعد نحو نصف ساعة من أذان الفجر شعر بحركة غريبة بالطابق السفلي لمنزله، فأسرع لاكتشاف مصدره ليكتشف الصدمة.

لص تسلل إلى الداخل عبر كسره الباب الحديدي وشرع في سرقة بعض متعلقات مكتبه، سرخ "حسان" مستنجدًا بجيرانه وأمن الكمبوند أملا في ملاحقة المتهم وضبطه لكنه لاذ بالهرب.

بالعودة إلى الفيلا ثانية، اكتشف المذيع تعرضه للسرقة، الجاني أبا ألا يخرج دون الحصول على غنيمة، فاستولى على جهاز كمبيوتر وهاتفي محمول ومشغولات ذهبية خاصة بزوجته.

المذيع أسرع إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة وأرفق به فيديو التطقته كاميرات المراقبة للجاني، ليوجه العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر بفحص محل الواقعة ورفع البصمات مع تحديد هوية المتهم بالاستعانة بالتقنيات الحديثة.

الضحية لم يكتف ببلاغ، وخرج عبر صفحته ليروي مأساته وعدد كبير من سكان الكمبوند متهمًا القامين على الأمن الإداري بالتقصير زاعمًا: "دي مش أول مرة.. في 15 واقعة سرقة حصلت قبلي".