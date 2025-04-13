خناقة بالرصاص أمام كنيسة بحلوان.. ونقل مصاب للمستشفى

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بطلق ناري؛ إثر مشاجرة أمام كنيسة بحلوان جنوب القاهرة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصاب بشارع ثابت.

تبين بالفحص المبدئي نشوب مشاجرة أمام كنيسة العذراء مريم، مما أسفر عن إصابة أمين شرطة يدعى "محمد.أ." 54 عاما بطلق ناري بالجانب الأيمن.

الشرطة نقلت المصاب إلى مستشفى حلوان العام للعلاج، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وأخطرت النيابة العامة للمعاينة.