إعلان

خناقة بالرصاص أمام كنيسة بحلوان.. ونقل مصاب للمستشفى

11:09 م الأحد 13 أبريل 2025

تعبيرية عن إطلاق الرصاص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بطلق ناري؛ إثر مشاجرة أمام كنيسة بحلوان جنوب القاهرة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصاب بشارع ثابت.

تبين بالفحص المبدئي نشوب مشاجرة أمام كنيسة العذراء مريم، مما أسفر عن إصابة أمين شرطة يدعى "محمد.أ." 54 عاما بطلق ناري بالجانب الأيمن.

الشرطة نقلت المصاب إلى مستشفى حلوان العام للعلاج، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وأخطرت النيابة العامة للمعاينة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إطلاق نار مشاجرة أمين شرطة القاهرة كنيسة حلوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه