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4 حوادث تصادم وسقوط من علو في الجيزة والحصيلة 5 مصابين

10:13 م الأحد 13 أبريل 2025

سقوط من علو - تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص إثر سقوطه من علو داخل كمبوند دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر نُقل على إثره للمستشفى المركزي، مساء الأحد.

وفي ذات المدينة تحديدا داخل المنطقة الصناعية، اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص أمام فندق الواحة، مما أسسفر عن تلفيات بسور السور السياحي دون خسائر في الأرواح.

كما أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الفيوم أمام مسجد، ونقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

وسجلت غرفة عمليات النجدة حادث سقوط من علو بزاوية أبو سويلم مركزي العياط، أسفر عن مصابة تم نقلها إلى مستشفى العياط للعلاج.

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