خناقة "بنت المستشار" تصل قسم الشرطة.. وعمال مطعم شهير: "مش هنسيب حقنا"

كتب - محمد شعبان:

حرر العاملون بمطعم شهير محضرًا ضد سيدة اعتدت عليهم بالسب وصفعت عاملًا بمخبز بمدينة السادس من أكتوبر.

فيديو متداول -عُرف بـ"خناقة بنت المستشار"- أظهر المشكو في حقها تحتد على العمال وتهددهم "انتم مش عارفين أنا بنت مين وشغالة فين؟" وبررت تصرفها "إزاي تدخلوا عليا الخيمة".

العاملون في المطعم قدموا للأجهزة الأمنية والنيابة العامة مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تثبت عدم ارتكابهم أخطاء تستدعي تصرف السيدة معهم وتمسكوا بموقفهم "مش هنسيب حقنا".

بدوره، وجه اللواء محمد الشرقاوي