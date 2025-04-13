"بيصحوهم لقوهم ميتين".. زوجان يكتشفان جثامين أطفالهم الثلاثة بالعياط

كتب - محمد شعبان:

استيقظ أهالي مركز العياط جنوب الجيزة، الأحد، على طامة كبرى إثر اكتشاف زوجين وفاة أطفالهم الثلاثة دفعة واحدة دون سبب واضح.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثامين 3 أطفال داخل منزل بقرية المتانيا مركز العياط في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن زوجين من الصم عمدوا صباح اليوم إلى إيقاظ أطفالهم (أحمد، محمد، عبد الله) أعمارهم 4 سنوات فاكتشفوا وفاتهم، والاشتباه في تعرضهم لحالة إعياء شديدة.

ويفحص رجال المباحث آخر وجبة تناولتها الأسرة لتحديد سبب الوفاة، وتم إيداع الجثامين ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.