بـ "الخطف والمغافلة".. سقوط لص الهواتف المحمولة في المطرية

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بدائرة قسم شرطة المطرية، لتخصصه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

بعد التحريات، تم رصد المتهم وإلقاء القبض عليه. وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف باستخدام أسلوب المغافلة. وبإرشاده، تم ضبط جميع الهواتف المسروقة، التي شملت متحصلات وقائع سرقة أخرى، بحوزة عميله سيئ النية، وهو عامل يقيم بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وعميله، وأحيلا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.