إعلان

بـ "الخطف والمغافلة".. سقوط لص الهواتف المحمولة في المطرية

04:24 م الأحد 13 أبريل 2025

سقوط لص الهواتف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بدائرة قسم شرطة المطرية، لتخصصه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".
بعد التحريات، تم رصد المتهم وإلقاء القبض عليه. وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف باستخدام أسلوب المغافلة. وبإرشاده، تم ضبط جميع الهواتف المسروقة، التي شملت متحصلات وقائع سرقة أخرى، بحوزة عميله سيئ النية، وهو عامل يقيم بدائرة القسم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وعميله، وأحيلا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط لص الهواتف المطرية مديرية أمن القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه