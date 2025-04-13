"انتحل صفة قبطان".. مصدر يكشف مفاجأة في قضية مقتل سائق أوبر حلوان

كتب- أحمد عادل:

كشف مصدر مطلع في قضية مقتل سائق أوبر حلوان خنقًا على يد شخصين، وإلقاء جثمانه من أعلى جبل في منطقة 15 مايو لسرقة سيارته، عن تفاصيل جديدة في الواقعة.

وقال المصدر -فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المتهم الأول سبق اتهامه في عدة قضايا نصب على المواطنين.

وتابع المصدر، أن المتهم الأول "أمير ي." من بين القضايا التي اتُهم فيها، انتحال صفة قبطان بحري.

وأشار المصدر إلى أنه تم التقاط صورة لسيارة المجني عليه بواسطة الرادار، وكان بداخلها "كاب" قبطان بحري استخدمه المتهم وشقيقه لتسهيل عملية نقل الجثمان من الإسكندرية إلى القاهرة.

وكانت أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين "أمير ي." و "كريم ي."، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل المجني عليه "هاني طه" سائق أوبر حلوان المتغيب منذ ليلة وقفة عيد الفطر المبارك.

وكشفت التحقيقات الأولية في الواقعة، أن المتهم استدرج المجني عليه إلى شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، وهناك أجهز عليه بخنقه باستخدام يديه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحقيقات أنه فشل في التخلص من الجثة، وقرر الاستعانة بشقيقه، وتعاونا على وضع الجثة في حقيبة السيارة وإحضارها إلى منطقة 15 مايو.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين قاما بالتخلص من الجثة وإلقائها من فوق منطقة جبلية وأخفيا السيارة تمهيدًا لبيعها، وسرقا متعلقات المجني عليه الشخصية.

وكانت ابنة السائق المتغيب قد نشرت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أفادت فيه بتغيب والدها منذ 5 أيام، عقب توجهه لتوصيل أحد الزبائن إلى محافظة الإسكندرية.

وحررت الأسرة بلاغًا بتغيبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.