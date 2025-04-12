تفاصيل سقوط شاب من الطابق الـ11 في العمرانية

كتب- صابر المحلاوي:

تُجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة شاب بأحد شوارع منطقة العمرانية، بعد سقوطه من علو، نتيجة مروره بأزمة نفسية.

النيابة العامة أمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة، وطلبت تقريرًا مفصلًا من الطب الشرعي لبيان السبب الحقيقي للوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة الانتهاء من التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة العمرانية إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد بسقوط شخص من ارتفاع كبير ووفاته في الحال.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من المعاينة العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، ملقى في الشارع وغارقًا في دمائه.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشاب ألقى بنفسه من الطابق الحادي عشر بأحد العقارات المجاورة، وذلك بعد مروره بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.