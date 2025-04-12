حريق في شبرا مصر.. النيران تلتهم شقة والحماية المدنية تحاول إنقاذ السكان (صور)

كتب ـ رمضان يونس:

نشب حريق داخل شقة سكنية في عقار قديم مكون من 5 طوابق بشارع أحمد بدوي في حي شبرا مصر بالقاهرة مساء اليوم السبت.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة مفادها بتصاعد ألسنة نيران وكتلة دخان من شقة سكنية بالطابق الأخير في عقار سكني مكون من 5 طوابق بشارع أحمد بدوي بمنطقة شبرا مصر وسط القاهرة.

قوة أمنية من رجال المباحث، رافقت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ بالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار مكون من 5 طوابق في شارع شبرا مصر الرئيسي، إذ عززت القوات بسيارات إطفاء وإسعاف لسرعة السيطرة على الحريق قبل امتداده به النيران لباقي العقار والمحلات التجارية المجاورة.

قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق عقب محاصرة ألسنة النيران قبل امتدادها لباقي العقار، فيما يجرى رجال الحماية المدنية عمليات التبريد المستمرة لمنع تجدد ألسنة اللهب مرة أخرى.

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التى أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لكشف ملابساته وحصر الخسائر والأضرار التي خلفها النيران و لبيان عما إذا كان وراء ذلك شبهة جنائية من عدمه.