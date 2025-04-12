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تفاصيل اتهام مسن بالتحرش بطالبة داخل ميني باص في الوايلي

10:04 م السبت 12 أبريل 2025

حبس

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على مسن بعد تحرشه بطالبة داخل ميني باص في منطقة الوايلي بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الوايلي بلاغًا من طالبة، مقيمة بمنطقة مدينة نصر، تفيد بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة الأجرة "ميني باص" برفقة والدتها بتاريخ 9 أبريل 2025.

وبعد إجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، والذي تبين أنه عاطل يبلغ من العمر 65 عامًا ومقيم في منطقة الساحل بالقاهرة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتم عرضه على النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

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القبض على مسن قسم شرطة الوايلي اتهام مسن بالتحرش بطالبة النيابة
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