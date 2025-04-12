الداخلية تكشف ملابسات التحرش بطالبة مدينة نصر في مينى باص بالوايلي

كتب ـ رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل لقيامه بالتحرش بفتاة داخل ميني باص في منطقة الوايلي بالقاهرة.

ورصدت وحدة التحليل والمتابعة بمديرية أمن القاهرة، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إدعاء الناشرة بقيام مسن بالتحرش بها أثناء إستقلالها مينى باص برفقة والدتها بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة الوايلى من طالبة مُقيمة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها أثناء إستقلالها سيارة أجرة "مينى باص".

بإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة عاطل "65 سنة" مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.