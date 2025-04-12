"طبيب التجمع" يستأنف على سجنه 15عاما في واقعة هتك عرض بناته الثلاث

كتب ـ رمضان يونس:

تقدم طبيب النساء وتوليد شهير بالتجمع، بالاستئاف على حكم إدانته بالسجن المشدد 15 عاما في واقعة اتهامه بالتعدى على بناته الثلاث بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود سيد الكحكي، بجلسة 31 أكتوبر 2024 الماضي، بمعاقبة طبيب النساء المتهم بالاعتداء على بناته الثلاث، بالسجن المشدد 15 سنة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1706 لسنة 2024 كلي القاهرة جديدة مقيدة برقم 26 لسنة 2024 حضر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، أن طبيب نساء تعدي جنسيًا على بناته الثلاث في غرف خاصة داخل مسكنه بالتجمع الخامس، حيث ارتكب الواقعة بعد تهديد بناته وحبسهن ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين.

وواستجوبت النيابة العامة أحدى الفتايات وأكدت أن والدهن اعتدي عليها جنسياً بغير رضاها مستغلاً انفراده بها يمسكنها وجردها من ملابسها عنوة ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها.

قالت المجني عليها الأولى في الواقعة، إن المتهم والدها اعتدى عليها جنسيًا بغير رضاها مستغلًا انفراده بها بمسكنه وجردها من ملابسها عنوة ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها، وأنه في العديد من المرات أقدم على هتك عرضها بالقوة، لافتة إلى أن استطالت يده مواطن عفتها وتقبيلها عنوة ونزع في إحداها ملابسها وكشف عورتها حتى اعتدى عليها جنسيا.

وأكدت المجني عليها الثانية "ك م." أن المتهم واقعها بغير رضاها بأن جرد إياها من ملابسها عنوة وكبل يديها بقوة مباعداً بين ساقيها وأولج قضيبه في فرجها، وأنه كرر إتيانها عدة مرات بغير رضاها في فترات مختلفة بذات النمط، فضلاً عن هتكه لعرضها بالقوة في العديد من المرات بأن استطالت يده مواطن عفتها كرهاً عنها إذ كان بإحدى المرات يُقبلها عنوةً ويمسك بصدرها ومؤخرتها وهو جـائم عليها ولم تفلح مقاومتها له، مضيفةً إنها أبصرت المتهم حال مباغتته للشاهدة الثالثة وإمساكه لمؤخرتها، وأنها استمعت لاستغاثة الشاهدة الأولى عندما هتك عرضها المتهم.

وذكرت المجني عليها الثالثة "ب م."، أن المتهم والدها واقعها بغير رضاها في العديد من المرات بإيلاج قضيبه في فرجها، وأنها انصاعت له خشية من تهديده المستمر معها بمعاودة حبسها في حجرتها وحرمانها من التعليم، وأن الواقعة المصورة كانت هي المرة الأخيرة من مواقعة المتهم لها، وقيامه بهتك عرضها بالقوة في فترات مختلفة بأن كان يباغتها ويمسك بمواطن عفتها ويُقبلها، وأنه أتى ذات الأفعال مع الشاهدتين الأولى والثانية.