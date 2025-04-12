الطبيب الشرعي في قضية "عروس التجمع": توفيت نتيجة خطأ في حقن "الفيلر"

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوس، إلى شهادة الطبيب الشرعي في قضية اتهام الطبيب "ش. أ." بالتسبب في وفاة الفتاة "ش. ش." بعد حقنها بمادة طبية "فيلر" داخل مركز تجميل، قبل زفافها بشهرين.

وأكد الطبيب الشرعي أمام هيئة المحكمة أن الضحية "ش. ش." توفيت نتيجة إصابتها بجلطة في الشريان الرئوي، إثر مضاعفات ناجمة عن خطأ جسيم في حقن مادة "الفيلر".

كما تسلمت هيئة المحكمة فلاشة تحتوي على تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان مركز التجميل، التي تؤكد دخول الفتاة للمركز.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 4294 جنايات التجمع الخامس، للمتهم "ش. أ." تهمة إصابة المجني عليها "ش. ش." عمدًا دون سبق الإصرار أو الترصد، أثناء حقنها بمادة طبية رغم كونه غير مؤهل لإجراء ذلك التدخل أو مختصًا لذلك، مما أودى بحياتها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة "حقنة" قد تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يكون له مسوغ قانوني لحيازتها أو حملها سواء كان ذلك لأغراض شخصية أو مهنية.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم زاول مهنة الطب دون أن يكون مقيدًا في سجل الأطباء أو في جدول نقابة الأطباء البشريين.

بناءً على ذلك، قررت النيابة العامة بالتجمع الخامس إحالة المتهم "ش. أ." إلى المحاكمة الجنائية، لمعاقبته طبقًا لمواد الاتهام المبينة بالأوراق.