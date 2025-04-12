خدش حياءها وهرب.. حكاية سائق توكتوك تحرّش بموظفة فكانت نهايته السجن 5 سنوات

كتب- صابر المحلاوي:

سائق توك توك في قبضة العدالة.. هتك عرض موظفة في الطريق العام فحكمت عليه المحكمة بالسجن 5 سنوات

ظنت الموظفة "م. س" أن يومها سيكون عاديًا، لكن خطواتها في الطريق العام بأحد الشوارع بمنطقة بولاق الدكرور، قادتها إلى واقعة مؤلمة غيّرت مجرى يومها، حين فوجئت بسائق توك توك يقترب منها، دون سابق إنذار، ويلامس جزء حساس من جسدها، ثم يفر هاربًا.

لم تصمت المجني عليها، وسارعت بإبلاغ قسم الشرطة ببولاق الدكرور، وبعد التحريات وجمع المعلومات توصلت إلى تحديد هوية المتهم، ويدعى "ك. ع"، ويعمل سائق توك توك في منطقة كفر طهرمس، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة والتأكد من صحة الواقعة، أُلقي القبض عليه.

النيابة العامة استجوبت الضحية، التي روت تفاصيل الواقعة بدقة، وأمرت بحبس المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات.

وبعد نظر القضية في الدائرة الخامسة جنايات بولاق الدكرور، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات بحق المتهم، بعد إدانته بهتك عرض المجني عليها بالقوة في الطريق العام، في واقعة تعود إلى يناير 2025.