تفاصيل مقتل شاب حاول حماية شقيقته من التحرش في الهرم

كتب- صابر المحلاوي:

لم يكن "مينا" يعلم أن خروجه في نزهة صباحية رفقة شقيقته سينتهي بمأساة على رصيف أحد شوارع الهرم، حيث دفع حياته ثمنًا لشهامته بعد أن حاول التصدي لمتحرش لفظي، ليتلقى عدة طعنات أودت بحياته على الفور.

تباشر نيابة الهرم الجزئية التحقيقات في واقعة مقتل شاب عشريني، بعد تلقيه عدة طعنات نافذة بالصدر خلال مشاجرة نشبت بينه وبين أحد الأشخاص، إثر محاولة المجني عليه الدفاع عن شقيقته التي تعرضت لتحرش لفظي بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وبحسب التحقيقات الأولية، بدأت الواقعة عندما كان المجني عليه يسير بصحبة شقيقته، ففوجئ بأحد الأشخاص يتحرش بها لفظيًا، ما دفعه إلى مواجهته والدخول معه في مشادة كلامية، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة حادة، وخلالها، استل المتهم مطواة كانت بحوزته وسدد بها عدة طعنات نافذة للمجني عليه، الذي سقط غارقًا في دمائه.

على الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة الهرم إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم، لعرضها على مصلحة الطب الشرعي، وبيان سبب الوفاة.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وسماع أقوال شهود العيان، الذين أكدوا أن المجني عليه لم يكن المعتدي، بل كان يحاول الدفاع عن شقيقته.

وتكثف فرق البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم الهارب، بعد تحديد بياناته من خلال التحريات الأولية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.