ماذا حدث في العقار رقم (2) بالوايلي.. معاينة النيابة: "سقوط الأرضية وتصدع السقف"

كتب- صابر المحلاوي:

في لحظة تحول الهدوء في شارع جنينة القوادر بمنطقة الوايلي إلى حالة من الذعر، بعد سقوط مفاجئ لجزء من أرضية الطابق الأول بأحد العقارات القديمة، ما استدعى تدخلًا فوريًا من الجهات المعنية، وعلى رأسها النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بسقوط جزء من سقف غرفة داخل عقار سكني مكوَّن من طابقين، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن العقار يقطنه أسرتان فقط، وأن الحادث لم يُسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.

أجرت نيابة الوايلي الجزئية معاينة ميدانية للموقع، وكشفت عن سقوط جزء من أرضية الطابق الأول بمساحة تُقدّر بـ (2 × 3 متر)، ما أدى إلى تصدع سقف غرفة في الدور الأرضي، وسط مخاوف من احتمال امتداد الضرر لباقي أجزاء المبنى.

في ضوء ما أسفرت عنه المعاينة، أمرت النيابة بإخلاء العقار بالكامل حرصًا على سلامة قاطنيه، إلى حين صدور التقرير الفني بشأن الحالة الإنشائية للعقار.

كما كلّفت النيابة لجنة هندسية ثلاثية من حي الوايلي بإجراء معاينة دقيقة، لبيان الأسباب الفنية التي أدت للانهيار، وتحديد حجم الأضرار، والبت في مدى إمكانية ترميم العقار أو وجوب إزالته.

بدأت الجهات المختصة في مراجعة ملف العقار لدى الحي، لفحص ما إذا كان العقار قد صدر بشأنه قرارات ترميم سابقة أو إخلاء، ومدى تنفيذ تلك القرارات، في محاولة لفهم خلفيات الواقعة وما إذا كانت هناك شبهة إهمال.

طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت إدارة الحي بسرعة موافاتها بملف العقار بالكامل، ونتائج المعاينة الهندسية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة.