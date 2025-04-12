هتك عرض موظفة في الطريق العام.. الجنايات تعاقب سائق توك توك بالسجن 5 سنوات

كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة 5 جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بهتك عرض موظفة في الطريق العام بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

ترأس هيئة المحكمة المستشار عادل سيد جبر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي وإبراهيم محمد أمين، وبسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1652 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 290 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "ك. ع"، سائق توك توك في منطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، هتك عرض المجني عليها "م. س" بالقوة في منتصف يناير 2025، حيث اعترض طريقها أثناء سيرها في الطريق العام ولامس جزءًا حساسًا من جسدها، على النحو المبين بالتحقيقات.

واستجوبت النيابة العامة المجني عليها "م. س"، موظفة، وأكدت أنها أثناء سيرها في الطريق العام، قام المتهم سائق التوك توك بهتك عرضها بأن لامس جزءًا حساسًا من جسدها، ثم لاذ بالفرار.

وألقى رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم عقب تلقي بلاغ من الموظفة، وبعد التأكد من صحة الواقعة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، التي أدانته بالسجن المشدد 5 سنوات لما أُسند إليه من اتهام.