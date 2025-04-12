"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 43 كيلو مخدرات في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في أسيوط: تم ضبط 13 قضية جلب مواد مخدرة، أسفرت عن ضبط حوالي 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، أكثر من 2 كيلو جرام من مخدر الشابو، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 51 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، شملت 11 بندقية آلية، 26 بندقية خرطوش، و14 فرد محلي، فضلاً عن عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. كما تم تنفيذ 771 حكم قضائي متنوع.

ضبط في محافظة أسوان 4 قضايا جلب مواد مخدرة، تضمنت ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 4 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من الشابو والهيروين. كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت بندقية آلية، بندقيتين خرطوش، وفردين محليين. بالإضافة إلى تنفيذ 815 حكم قضائي.

كما أثمرت الجهود في دمياط، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من الحشيش، 10 كيلو جرام من البانجو، 8 كيلو جرام من الهيدرو، وكمية من الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" شملت 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات.

الإجراءات القانونية:

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات الأمنية في هذه المناطق لمكافحة الجريمة بكل أنواعها، وضبط المتهمين.