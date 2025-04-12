صور| وزير العدل يفتتح مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم الإسكندرية

كتب- أحمد أبو النجا:

افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم السبت، مكتب توثيق الشهر العقاري في مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، بحضور كل من المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والسادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، والمستشار محمد مصطفى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ومساعدي وزير العدل.

وقام المستشار رئيس مجلس الدولة والحضور بجولة تفقدية داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، حيث اطلعوا على التحديثات في منظومة عمل المجلس في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة والميكنة ونظام الشباك الواحد، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد المستشار وزير العدل الدور المهم لمجلس الدولة في أداء رسالة العدالة السامية، مشيدًا بتطوير منظومته القضائية، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه في أسرع وقت.

وأعرب الفريق محافظ الإسكندرية عن شكره وتقديره لمجلس الدولة، متمنيًا استمرار التعاون بما يحقق العدالة.