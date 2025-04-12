ضبط عامل يدير مخزنًا غير مرخص لبيع الأدوية المهربة في الوايلي

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته مخزن أدوية غير مرخص تابع لصيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وتداول الأدوية المهربة جمركيًا.

وأكدت معلومات وتحريات الشرطة أن مالك الصيدلية يدير مخزنًا غير مرخص لتخزين الأدوية، ويحتفظ داخله بكميات من الأدوية المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، تمهيدًا لبيعها والتربح منها بشكل غير قانوني.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة المخزن وضبط عامل يعمل بداخله (مقيم بمحافظة الفيوم). وبتفتيش المكان، تم العثور على كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا تحمل تصاريح من الجهات المختصة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على العملاء لتحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكدًا أنه يعمل بالاشتراك مع مالك المخزن (وهو أيضًا مالك الصيدلية الكائنة بدائرة القسم).

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.