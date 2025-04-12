صفقة الـ300 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في جنوب سيناء

كتب - أحمد أبو النجا:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بمحافظة جنوب سيناء، يتخصص نشاطه الإجرامي في جلب وتهريب المواد المخدرة، وبحوزته 3 أطنان من مخدر الحشيش.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة، حيث أُلقي القبض عليهم بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء، وبحوزتهم 3 أطنان من مخدر الحشيش، و3 سيارات نقل، وسيارة ملاكي. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 300 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لتتبع أحدث طرق التهريب، وذلك بالاستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة.