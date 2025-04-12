"غادة" تقاضي زوجها أمام محكمة الأسرة: "أنا اللي بصرف"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت "غادة.م" – 33 عامًا، طبيبة وتملك عيادة خاصة – بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ضد زوجها "سامح.س" – 36 عامًا، يعمل مقاولًا – مؤكدة أنها لم تعد تتحمل العيش معه بسبب ما وصفته بـ"الاستغلال المادي المستمر".

وقالت غادة في حديثها لـ"مصراوي": "أنا اللي بشتغل وبصرف على البيت وعلى العيادة، ومع ذلك بيستناني كل يوم عشان ياخد فلوس الكشوفات، وبيقولي بحوشلك عشان نفتح مستشفى".

وأضافت أنها كانت تتوقع من زوجها أن يكون داعمًا وشريكًا حقيقيًا في الحياة، خاصة أنه لا يعمل حاليًا، ويقضي معظم أوقاته في المنزل أو مع أصدقائه، بينما تتحمل هي مسؤوليات العمل والمنزل معًا. وأردفت: "كنت فاكرة الجواز مشاركة، لكن طلع استغلال من أول لحظة".

وأكدت في دعواها أن زوجها يطلب منها مبالغ مالية يومية بحجة مصاريف العيادة، رغم أنها هي من تتولى كل تفاصيل العمل، من استقبال المرضى، وكتابة الروشتات، إلى المتابعة الطبية. وقالت: "الشغل كله عليّا، وهو بياخد الفلوس من غير ما يعمل أي حاجة".

وأوضحت غادة أنها حاولت الوصول إلى الطلاق بشكل ودي، لكن الزوج رفض إلا بالتنازل عن العيادة ومنحه مبالغ مالية كبيرة، وعندما رفضت، قام بضربها وإهانتها، حتى وصلت المشادات بينهما إلى حد أصبح معه المرضى يشاهدون الخلافات اليومية داخل العيادة.

واختتمت حديثها قائلة: "مش قادرة أكمل... لجأت لمحكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع للتخلص من العذاب ده."

الدعوى تحمل رقم 788 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.