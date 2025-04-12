7 قطع نارية وطلقات.. سقوط تاجر سلاح بكوم حمادة

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصر إجرامي تخصّص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، قيام أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة – بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، متخذًا من نطاق المركز مسرحًا لنشاطه غير القانوني.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على: 2 بندقية خرطوش، وطبنجة، و7 فرد محلي الصنع، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.