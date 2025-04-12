دهس شخصًا وهرب.. ضبط سائق ميكروباص في الساحل

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط قائد سيارة ميكروباص لقيامه بدهس أحد الأشخاص أثناء سيره بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته، ولاذ بعدها بالفرار.

وكان قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول جثة لشخص يعمل عاملًا ومقيمًا بدائرة قسم الشرابية، وبفحص الجثمان تبيّن وجود كدمات وإصابات متفرقة بالجسد، نتيجة حادث صدم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبيّن من التحريات أن المجني عليه كان يسير على قدميه في الشارع، حين صدمته سيارة ميكروباص مجهولة، مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته، في حين فرّ السائق من مكان الحادث.

وبجمع المعلومات وإجراء التحريات، تمكّنت فرق البحث من تحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتبيّن أنها منتهية الترخيص، كما تم تحديد وضبط قائدها، وهو سائق يقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهة المتهم، أقرّ بارتكابه الواقعة، مبررًا فراره من المكان بخوفه من اعتداء الأهالي عليه بعد الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتهم والمركبة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.