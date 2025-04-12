6 ملايين جنيه في 24 ساعة.. ضربة أمنية جديدة لتجار العملة الصعبة

كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية توجيه ضربات قوية وحاسمة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج السوق المصرفي الرسمي (السوق السوداء).

وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 6 ملايين جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع المضبوطة، وأُحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.