"9 أمتار تحت الأرض".. ضبط عصابة تُنقب عن الآثار داخل عقار بمصر القديمة

التنقيب عن الآثار - أرشيفية

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، في إطار جهود الوزارة المتواصلة لمكافحة جرائم التنقيب غير القانوني.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام ثلاثة أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار يقع بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ويعود ملكيته لأحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، كما عُثر داخل العقار على حفرة يبلغ قطرها مترين وعمقها 9 أمتار تحت الأرض.

وبمواجهتهم، أقرّ المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.