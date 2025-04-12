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اللقطات الأولى لحريق مستودع أنابيب منيا القمح

01:02 ص السبت 12 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    موقع حريق مستودع أنابيب بمنيا القمح
  • عرض 4 صورة
    موقع حريق مستودع أنابيب بمنيا القمح
  • عرض 4 صورة
    موقع حريق مستودع أنابيب بمنيا القمح
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القاهرة - مصراوي:

يجابه رجال الحماية المدنية نيران حريق هائل شب داخل مستودع أنابيب بمحافظة الشرقية، وأظهرت بعض الصور تمرز سيارات الإطفاء بمحيط المستودع

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة منيا القمح إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بعزبة عبد العاطي.

مدير إدارة الدفاع المدني بالشرقية دفع بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مفتش الفرقة ومأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل مستودع أنابيب مما أسفر عن سقوط 3 مصابين اثنان اختناق نقلا إلى مستشفى بلبيس والثالث بجروح بالوجه نقل إلى المستشفى العام للعلاج.

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اللقطات الأولى لحريق مستودع أنابيب منيا القمح
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