لحظات الرعب في حريق مستودع أنابيب بالشرقية.. ونقل 3 مصابين للمستشفى

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بينهم حالتا اختناق في حريق اندلع داخل مستودع أنابيب بمحافظة الشرقية.

تلقى مأمور قسم شرطة منيا القمح إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بعزبة عبد العاطي.

مدير إدارة الدفاع المدني بالشرقية دفع بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مفتش الفرقة ومأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل مستودع أنابيب مما أسفر عن سقوط 3 مصابين اثنان اختناق نقلا إلى مستشفى بلبيس والثالث بجروح بالوجه نقل إلى المستشفى العام للعلاج.